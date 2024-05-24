10 Bin Dolar Nafaka Ödemeye Devam Edeceğini Öğrenen Cem Yılmaz Sinirini Kendini Eleştirenlerden Çıkardı!
10 Bin Dolar Nafaka Ödemeye Devam Edeceğini Öğrenen Cem Yılmaz Sinirini Kendini Eleştirenlerden Çıkardı!
Eski eşler Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında devam eden nafaka davasından yeni bir gelişme yaşandı ve Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceği öğrenildi. Nafaka krizini sindiremeyen ünlü komedyen sinirini kendini eleştirenlerden çıkardı.
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20 ay süren evliliklerini 24 Aralık 2013'te tek celsede noktalayan Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasındaki nafaka krizi bir türlü bitmek bilmiyor. Hatırlarsanız oğlu için ayda 10 bin dolar nafaka ödeyen ünlü komedyen boşanma protokolünün imzalandığı zamanlarda doların 2 lira 13 kuruş olduğunu belirterek dolar kurundaki artış ve pandemi dönemindeki gelirin azalması nedeniyle 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.
Uzun zamandır magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan nafaka krizinde bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Cem Yılmaz'ın ödediği 10 bin dolarlık nafakanın "ekonomik ve sosyal durumuna göre ödeme gücünün çok üstünde bir tutar olmadığına" kanaat getirilerek nafaka ödemeye devam etmesine karar verildi.
Daha önce de nafaka krizi için "benimki madafaka" diyen ünlü komedyen aldığı kötü haberden sonra sessizliğini korudu ta ki geçtiğimiz saatlere kadar.
Sessizliğini bir bozup pir bozan Cem Yılmaz, nafaka krizinin siniri kendini eleştirilenlerden çıkardı. Ünlü komedyen tepkisini "Evet bütün haberler,yorumlar haklı..Cimriyim ve cocuğumla ilgilenmiyorum..(bu bilinen bir gercek) ve tabiki oğlumu tek başıma yaptım :) İyi eğlenceler…Minik not 11 yıl önce boşandım..( dünyada bir ilk )" cümleleriyle gösterdi 👇🏻
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Ne demek istemiş yani, tercümesi var mı? Tamam madafaka’yı anladık da :/ 🤣
Testosteron basın bu adama. Onca yıllık kariyerin içine ediyor.