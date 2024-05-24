10 Bin Dolar Nafaka Ödemeye Devam Edeceğini Öğrenen Cem Yılmaz Sinirini Kendini Eleştirenlerden Çıkardı!

Eski eşler Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında devam eden nafaka davasından yeni bir gelişme yaşandı ve Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceği öğrenildi. Nafaka krizini sindiremeyen ünlü komedyen sinirini kendini eleştirenlerden çıkardı.