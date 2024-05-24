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Alkollü Canlı Yayın Açıp Kendini Kaybeden Serdar Ortaç'a Fatih Ürek'ten Sert Uyarı!

Alkollü Canlı Yayın Açıp Kendini Kaybeden Serdar Ortaç'a Fatih Ürek'ten Sert Uyarı!

Fatih Ürek Serdar Ortaç
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
24.05.2024 - 20:08

Sık sık alkollü halleri ile görüntülenen Serdar Ortaç dün geceki konserinden sonra bu sefer de alkollü şekilde canlı yayın açmıştı. Fatih Ürek'ten Serdar Ortaç'a sert uyarı geldi.

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Sık sık alkollü halleriyle dikkat çeken ünlü sanatçı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde de bir konserine alkollü çıkmış ve konserden sonra açtığı canlı yayın ile gündeme gelmişti.

Sık sık alkollü halleriyle dikkat çeken ünlü sanatçı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde de bir konserine alkollü çıkmış ve konserden sonra açtığı canlı yayın ile gündeme gelmişti.

Canlı yayında da alkollü olduğu belli olan Orta., yardımcısının "canlı yayını kapat" uyarılarına da kulak asmayınca yardımcısı ile ters düşmüştü hatırlarsanız.

Canlı yayında da alkollü olduğu belli olan Orta., yardımcısının "canlı yayını kapat" uyarılarına da kulak asmayınca yardımcısı ile ters düşmüştü hatırlarsanız.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Aramızda Kalmasın'a konuk olan Fatih Ürek, Serdar Ortaç'ın bu hallerine dayanamayınca sert uyarılarda bulundu. Ortaç'a "Kendine gel, kendini kullandırma. Tuzağa düşme" diyen Ürek'in uyarıları dikkat çekti.

Aramızda Kalmasın'a konuk olan Fatih Ürek, Serdar Ortaç'ın bu hallerine dayanamayınca sert uyarılarda bulundu. Ortaç'a "Kendine gel, kendini kullandırma. Tuzağa düşme" diyen Ürek'in uyarıları dikkat çekti.

İşte o anlar 👇🏻

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