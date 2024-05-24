Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Bayhan'dan Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!
Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Bayhan'dan Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!
Popstar yarışmasıyla akıllara kazınan Bayhan akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bayhan Gürhan uzun zaman sonra hem yepyeni tarzı hem de "Unchained Melody" ve "Fly Me to the Moon" şarkıları ile karşımıza çıkarak hepimizi şaşırtmış son çıkardığı "Tiryakinim" şarkısıyla da müzik listelerinin altını üstüne getirmişti.
Hatta ünlü şarkıcı Spotify Top 50 Dünya Viral listesine 1 numaraya yükselerek Dünya Viral Listesi’nde uzun süre sonra zirveye yerleşen ilk Türk sanatçı olmuştu.
Ünlü şarkıcı Bayhan'dan geçtiğimiz saatlerde kötü haber geldi. Magazin Burada Net'ine haberine göre fenalaşan ünlü şarkıcı atar topar hastaneye kaldırıldı. Zatürre olduğu iddia edilen ünlü sanatçıdan sağlık durumu hakkında ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.
İşte o anlar 👇🏻
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