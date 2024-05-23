Saba Tümer'in Programına Konuk Olan Şevval Sam'dan Şiddet İtirafı!
Saba Tümer'in Programına Konuk Olan Şevval Sam'dan Şiddet İtirafı!
Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan Şevval Sam, geçmiş dönemde yaşadıklarını anlattı. Şam'ın şiddet itirafı dikkat çekti.
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Birçoğumuzun hafızasına Yasak Elma dizisindeki Ender karakteri ile kazınan Şevval Sam, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü oyuncu son olarak yeni dizisi Ru'nun galasında hem fiziği hem kıyafetiyle gündem olmuş, yıllara meydan okuyan güzelliği ile de taş çıkartmıştı.
Şevval Sam'ın programına konuk olan ünlü sanatçı bu sefer de açıklamaları ile gündeme geldi. Şam'ın "Psikolojik şiddete, mobbinge maruz kaldım. O zaman farkında değildim" açıklamaları şaşırttı.
İşte o anlar 👇🏻
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