İlk Kombiniyle Yerlere Göklere Sığdırılamayan Özge Gürel'in İkinci Cannes Kombini "Bu Sefer Olmadı" Dedirtti
İlk Kombiniyle Yerlere Göklere Sığdırılamayan Özge Gürel'in İkinci Cannes Kombini "Bu Sefer Olmadı" Dedirtti
Bu yıl 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimlerden biri de Özge Gürel oldu. İlk kombiniyle çok beğenilen Gürel'in ikinci kombini sınıfta kaldı!
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Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin ünlüler geçidinde bu yıl Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Hande Erçel, Birce Akalay, Sibil Çetinkaya gibi pek çok isim vardı biliyorsunuz ki. Tabii ünlü isimlerin kendileri kadar kombinleri de merak konusuydu. Kırmızı halıda boy gösteren kimi ünlü çok beğenilse de kimi ünlü de eleştiri yağmuruna tutuldu.
Bu yıl Cannes'ın kırmızı halısında boy gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de Kiraz Mevsimi dizisindeki Öykü karakteri ile hafızalarımıza kazınan Özge Gürel'di.
Festivale ünlü bir mücevher markasının konuğu olarak katılan Özge Gürel, ilk kombini ile birçok ünlünün aksine çok beğenildi. Hatta Gürel'in siyahlara büründüğü kombini yerlere göklere sığdırılamadı.
Beklentileri arşa çıkaran Özge Gürel'in ikinci Cannes kombini geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya düştü bile! Ancak ünlü oyuncu bu seferki kombiniyle geçer not alamayarak sınıfta kaldı.
Gelin, Gürel'in kombinine kim ne demiş birlikte bakalım!
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