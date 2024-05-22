Daha İyisi Gelene Kadar En İyisi Bu: Özge Gürel'in Siyahlara Büründüğü Cannes Kombini Herkesten Geçer Not Aldı
Daha İyisi Gelene Kadar En İyisi Bu: Özge Gürel'in Siyahlara Büründüğü Cannes Kombini Herkesten Geçer Not Aldı
Bu yıl 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimlerden biri de Özge Gürel oldu. Birçok ünlünün aksine Gürel'in kombini çok beğenildi!
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Biliyorsunuz ki bu yıl 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde ünlüler geçidi vardı. Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Hande Erçel, Birce Akalay, Sibil Çetinkaya gibi pek çok ünlü isim bu yıl Cannes'ın kırmızı halısında boy gösterdi. Kimileri çok beğenildi, kimilerinin kombini de topa tutuldu.
Bu yıl Cannes'ın kırmızı halısında boy gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de ünlü bir mücevher markasının konuğu olarak katılan Özge Gürel oldu!
Birçok ünlü ismin aksine Özge Gürel'in Cannes kombini, herkesten geçer not almayı başardı! Hatta sosyal medya kullanıcıları Gürel'in kombinini yerlere göklere sığdıramadı.
Gelin, ünlü oyuncunun Cannes kombinine kim ne demiş birlikte bakalım!👇🏻
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