Ünlüleri Kelinden Tanıyan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina’nın Tespitleri/Tahminleri Kahkahaya Boğdu!
Ünlüleri Kelinden Tanıyan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina’nın Tespitleri/Tahminleri Kahkahaya Boğdu!
Bu hafta Onedio'nun konuğu olan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın 'Kelinden Ünlüyü Tanı' videosu izleyenleri kahkahaya boğdu!
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Uzun yıllardır arkadaş olan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın dillere destan olan dostluğuna mutlaka denk gelmişsinizdir. Ünlü ikili yıllar süren dostlukları ve kendilerine özel mizah anlayışları ile herkesi hem eğlendirip hem kıskandırdılar biliyorsunuz ki.
Bu hafta Onedio'nun konuğu olan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, bu sefer de ünlüleri kelinden tanımaya çalıştı. İkilinin tahminleri de tespitleri de izleyenleri kahkahaya boğdu!
İşte o anlar 👇🏻
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