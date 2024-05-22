Hadise'nin Pembelere Büründüğü Pamuk Şekerden Hallice Cannes Kombini "Seneye de mi Giyeceksin?" Dedirtti?
Hadise'nin Pembelere Büründüğü Pamuk Şekerden Hallice Cannes Kombini "Seneye de mi Giyeceksin?" Dedirtti?
Bu yıl 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali'ne çikolataya benzeyen kombininden sonra bu sefer de pembelere büründüğü kombini ile damga vuran Hadise yine dillere düştü.
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Bu yıl 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali'ne ülkemizden Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Hande Erçel, Birce Akalay, Sibil Çetinkaya gibi pek çok ünlü isim katıldı biliyorsunuz ki. Kimi ünlümüz. şıklığıyla göz kamaştırırken kimi ünlümüz de göz kanattı, kombinleriyle eleştiri yağmuruna tutulmaktan da kaçamadı.
Cannes'a giden isimlerden bir tanesi de Hadise oldu! Ünlü bir mücevher markası ile festivale katılan ünlü şarkıcının kahverengilere büründüğü elbisesi de ne yazık ki göz kanatan kombinler arasına girdi.
Geçtiğimiz saatlerde ise ünlü şarkıcının 2. Cannes kombini sonunda göründü! Hadise'nin pembelere büründüğü pamuk şekerden hallice kombini ise yine geçer not almayı başaramadı.
İşte Hadise'nin pembelere büründüğü Cannes kombini 👇🏻
Gelin, bir de ünlü şarkıcının kombinine kim ne demiş ona bakalım!
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