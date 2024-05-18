Annesini Bulmaya Ant İçen Duygu Nebioğlu'dan Suphiye Orancı'ya Çocukluk Anılarını Derlediği Duygusal Paylaşım
Annesini Bulmaya Ant İçen Duygu Nebioğlu'dan Suphiye Orancı'ya Çocukluk Anılarını Derlediği Duygusal Paylaşım
Bir dönem annesini Müge Anlı'da arayan Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz saatlerde annesi için yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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Babasının Türk sinema ve tiyatrosunun kıymetli oyuncularından biri olan Metin Akpınar olduğunu iddia eden ve Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA sonuçlarıyla kanıtlayan Duygu Nebioğlu son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Nebioğlu, 2010 yılında son kez görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulabilmek için Müge Anlı'nın programına katılmış ve açıklamaları ile magazin gündeminde yer almaya devam etmişti.
Annesinin Almanya'da yaşadığını öğrenen Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz saatlerde çocukluk fotoğraflarını derlediği sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.
Duygu Nebioğlu, paylaşımına "Sevgili Sofi, fiziksel yaralarımız geçmişti, iki ay olmuştu Nebioğlu ailem ile tanışmamizın ilk günü değildi. İlk gün annemle babamın göz yaşlarını hatırlıyorum bizi seyrettikce ağlıyorladı. O anların fotoğrafları ve Videoları yok. İstemediler. Yurttan çıktığımız kıyafetleri annem çöpe attı. O gün, kim bilir kaçıncı çocuğun kıyafetiydi. Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım.Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video! Sana ve gerceklere ulaşabileceğimin ilk hayat belirtileri.Bilmiyorum belki hiç gelmeyeceksin ama izle Tanya'nı Zaten gerçekleri öğrendikçe en ufak kızgınlık yok içimde Hiç birini ablalarıma anlatmadım daha, bana ulaşırsan söylemeyeceğim ablalarıma ulaştığını sen istemedikçe.Bu bir yalvarış değil sadece yaşadıklarına farkındalık Sana yaptıklarını kimlere kimlere yapmışlar ve asla korkma. Sen bizden vazgeçmiş olsaydın ilk doğan ablamı yok ederdin.Uydurdukları hikayeler salakça kullandıkları kozlar, Nasıl kullandılar kozlarını bende görmüş oldum. Üzülme sakın, her sey ortaya çıkacak." notunu düştü.
İşte o anlar 👇🏻
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