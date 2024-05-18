Süperstar Ajda Pekkan'dan Kardeşi Semiramis Pekkan'ın "Bir Yaştan Sonra Mini Etek Giyilmemeli" Sözlerine Cevap
Süperstar Ajda Pekkan'dan Kardeşi Semiramis Pekkan'ın "Bir Yaştan Sonra Mini Etek Giyilmemeli" Sözlerine Cevap
Süperstar Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın 'Bir yaştan sonra mini etek giyilmemeli' sözlerine cevap verdi.
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Süperstar lakaplı 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Türk müziğine bıraktığı şarkıların yanı sıra iddialı sahne şovları ve kostümleri ile sık sık gündeme geliyor.
Ünlü şarkıcı, zaman zaman kariyerinin yanı sıra tıpkı kendisi gibi şarkıcı olan kız kardeşi Semiramis Pekkan hakkında yaptığı açıklamalar ile de çok konuşuluyor.
Süperstar Pekkan, bu sefer de kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın “Bir yaştan sonra mini etek giyilmemeli” sözlerine verdiği "Sahnede devrim yapmaya devam edeceğim." açıklamalarıyla gündeme geldi.
İşte o anlar 👇🏻
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