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Süperstar Ajda Pekkan'dan Kardeşi Semiramis Pekkan'ın "Bir Yaştan Sonra Mini Etek Giyilmemeli" Sözlerine Cevap

Süperstar Ajda Pekkan'dan Kardeşi Semiramis Pekkan'ın "Bir Yaştan Sonra Mini Etek Giyilmemeli" Sözlerine Cevap

Ajda Pekkan
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
18.05.2024 - 21:52

Süperstar Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın 'Bir yaştan sonra mini etek giyilmemeli' sözlerine cevap verdi.

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Süperstar lakaplı 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Türk müziğine bıraktığı şarkıların yanı sıra iddialı sahne şovları ve kostümleri ile sık sık gündeme geliyor.

Süperstar lakaplı 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Türk müziğine bıraktığı şarkıların yanı sıra iddialı sahne şovları ve kostümleri ile sık sık gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı, zaman zaman kariyerinin yanı sıra tıpkı kendisi gibi şarkıcı olan kız kardeşi Semiramis Pekkan hakkında yaptığı açıklamalar ile de çok konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı, zaman zaman kariyerinin yanı sıra tıpkı kendisi gibi şarkıcı olan kız kardeşi Semiramis Pekkan hakkında yaptığı açıklamalar ile de çok konuşuluyor.

Süperstar Pekkan, bu sefer de kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın “Bir yaştan sonra mini etek giyilmemeli” sözlerine verdiği "Sahnede devrim yapmaya devam edeceğim." açıklamalarıyla gündeme geldi.

Süperstar Pekkan, bu sefer de kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın “Bir yaştan sonra mini etek giyilmemeli” sözlerine verdiği "Sahnede devrim yapmaya devam edeceğim." açıklamalarıyla gündeme geldi.

İşte o anlar 👇🏻

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