Caner Erkin'in Dip Boyasını Diline Dolayan Ezgi Mola ve Ona Uyan Şükran Ovalı Kahkahalara Boğdu!
Caner Erkin'in Dip Boyasını Diline Dolayan Ezgi Mola ve Ona Uyan Şükran Ovalı Kahkahalara Boğdu!
Caner Erkin'in dip boyasını dillerine dolayan Ezgi Mola ve Şükran Ovalı'nın yorumları görenleri kahkahaya boğdu!
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Samimiyetiyle bize kendini en yakın arkadaşımızmış gibi hissettiren başarılı oyuncu Ezgi Mola, neşeli tavırları ve kuvvetli mizahi yönü ile magazin gündeminin en sevilen ünlülerinden biri.
Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu bazen sinirlenip ortalığı birbirine katıyor bazen de ince esprili yorumları ile takipçilerini gülme krizine sokuyor.
Bu sefer de Caner Erkin'in dip boyasını diline dolayan Ezgi Mola, Şükran Ovalı'nın paylaşımına yaptığı yorum ile gündeme geldi!
Mola'nın "Caner’imin dip boyası herkesten daha iyi, hayatı bu kadar sevsek yeter be Şüko’m🧿🤍😁" yorumu görenleri kahkahaya boğdu.
Ovalı'dan ise arkadaşı Mola'ya destek gecikmedi tabii.
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