Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Cannes Kombini de Neden Orada Olduğu da Dillere Fena Düştü!
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Cannes Kombini de Neden Orada Olduğu da Dillere Fena Düştü!
Bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'ne ülkemizi temsilen katılan ünlülerden biri de Özge Özacar oldu. Özacar'ın kombini topa tutuldu.
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Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'ne Görkem karakteriyle dahil olan Özge Özacar, rolüyle seyirciyi çoğu zaman sinir krizlerine sokuyor.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de çok konuşulan Özge Özacar, bu yıl Cannes Film Festivali'nin onur konuklarından biri biliyorsunuz ki.
Geçtiğimiz saatlerde Cannes kombini sosyal medyaya düşen Özge Özacar, yine geçer not alamadı. Kombininin her bir detayı eleştiri yağmuruna tutulan ünlü oyuncunun neden Cannes'da olduğuna da bir türlü anlam verilemedi.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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