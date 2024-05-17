Serenay Sarıkaya ile Barıştığı İddia Edilen Cem Yılmaz'dan "Bekarlık Sultanlıktır" Temalı Paylaşım Geldi!
Serenay Sarıkaya ile Barıştığı İddia Edilen Cem Yılmaz'dan "Bekarlık Sultanlıktır" Temalı Paylaşım Geldi!
Sabah saatlerinde Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın barıştığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ünlü komedyenden barışma iddialarına göndermeli cevap geldi.
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2019 yılında aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftinin ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüş, ayrılıktan sonra ünlü ikilinin hayatına farklı kişiler bile girmişti. Bu zamana kadar birbirleri hakkında konuşmayan Sarıkaya ve Yılmaz çifti geçtiğimiz ay Cem Yılmaz'ın göndermelerinden sonra magazin gündeminin de en konuşulan isimleri haline gelmişti.
Hatırlarsanız Serenay Sarıkaya'nın New York'ta katıldığı ödül töreninde giydiği derin dekolteli elbisesi sosyal medyada gündem olmuş, Cem Yılmaz ise önce Marty Feldman sonra da acıbadem kurabiyesiyle göndermelerde bulunmuştu.
Cem Yılmaz Necla Karahalil ile Serenay Sarıkaya ise Mert Demir ile anılıyor bu aralar biliyorsunuz. Ancak sabah saatlerinde ortaya atılan iddia ile hepimizin kafası epey karıştı. Çünkü Sarıkaya ve Yılmaz'ın yeniden barıştığı iddia edildi!
Sarıkaya ile barıştığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan ise "bekarlık sultanlıktır" paylaşımı geldi. Yılmaz'ın paylaşımına düştüğü "özür dile benden güllerin gülü" notunun Mert Demir'e mi yoksa Serenay Sarıkaya'ya mı olduğu merak konusu oldu. Malum Demir ve Sarıkaya ikilisi birbirlerine sosyal medyadan güller yağdırıyor biliyorsunuz ki.
Aynı zamanda ünlü komedyenin paylaştığı reels videosunda birbirlerini yeseler de birbirlerinden vazgeçemeyen yaşlı bir karı kocanın olması kafa karıştırdı. Ayrıca birilerinden özür beklediği aşikar olan Cem Yılmaz'ın konuyu "bekarlık sultanlıktır, zopa" diye bağlaması "yine ne yapmaya çalışıyorsun Cem Yılmaz" dedirtti.
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