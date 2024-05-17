8 Yıllık Evliliği İhanet Bitirmişti: Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak ve Aldatma Sorularına Manidar Cevap!
8 Yıllık Evliliği İhanet Bitirmişti: Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak ve Aldatma Sorularına Manidar Cevap!
Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci' Bülent Şakrak ile ilgili sorulan ihanet sorularına manidar cevap verdi.
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2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti ülkenin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilirken ani bir karar ile 8 yıllık ilişkilerini sonlandırmış ve herkese ufak bir şok yaşatmışlardı.
Boşanmanın ardından Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'yle evliylen bir diğer meslektaşı Esra Akpınar'la yakınlaştığı ve boşanmanın da bu ihanet nedeniyle gerçekleştiği iddia edilmişti.
Ceyda Düvenci radyocu Güçlü Mete ile, Bülent Şakrak ise Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye başlasa da ihanet iddialarının ardı arkası hiç kesilmedi.
Bülent Şakrak ihanet iddialarına karşı "Deli saçması bunlar, haberi yapan belli gidin ona sorun" cevabıyla resmen ateş püskürmüştü hatta.
Snob Magazin kameralarına konuşan Ceyda Düvenci ise ihanet iddialarına "Bu konuda konuşmayacağım, bazen sessizlik en güzel cevap. Sessiz kalmayı tercih ediyorum, yorum yapmıyorum." cevabını verdi.
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