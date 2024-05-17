Hande Erçel İstenmeyen Gelin İlan Edilmişti: Arzu Sabancı'dan Tüm İddiaları Susturacak Olay Hamle Geldi!
Hande Erçel İstenmeyen Gelin İlan Edilmişti: Arzu Sabancı'dan Tüm İddiaları Susturacak Olay Hamle Geldi!
Biliyorsunuz ki Hande Erçel sık sık Sabancılara gelin olarak kabul edilmediği söylenerek eleştiriliyordu. Tabii Arzu Sabancı'dan da bu iddiaları reddeden hiçbir hamle gelmiyordu. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...
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Hande Erçel, hayatımıza girdiğinden beri gerek oyunculuğu gerek açıklamaları gerek de paylaşımları ile çok eleştirilse de son dönemlerde en çok Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel artık eleştirilmiyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ünlü oyuncunun bu sefer de ilişkisi ile ilgili her detay yerin dibine sokuluyor.
Tabii Erçel'in okula dönmesi, sanata yönelmesi gibi hamleleri de bu eleştirilerin ateşini fitilliyor. Bir de Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye onay vermediği iddiası var biliyorsunuz. Hatta Erçel'in tüm bu hamleleri sadece Arzu Sabancı'ya kendini kabul ettirebilmek için yaptığı bile söyleniyor.
Oğullarının ilişkisinde önemli rol oynayan Arzu Sabancı bu ilişkiyi gerçekten onaylamıyor mu bunu maalesef bilemiyoruz ancak artık tahmin edebiliyoruz. Çünkü Sabancı'dan tüm bu iddiaları susturacak olay bir hamle geçtiğimiz saatlerde magazin gündemine bomba gibi düştü.
Biliyorsunuz ki dün Cannes'da boy gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de Hande Erçel'di. Kimileri onu çok beğenirken kimileri de kombinini topa tutmuş, her detayını eleştirmişti.
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Arzu Sabancı ise müstakbel gelini Hande Erçel'in Cannes pozunu beğenerek herkesi şaşırttı. Bu bir zeytin dalı mıydı yoksa istenmeyen gelin iddiaları artık sona mı erecek bilmiyoruz tabii. Bakalım Sabancı'dan yeni hamle ne zaman gelecek!
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Gelini olarak görse handede aynı paylasimi yaptı handenin paylaşımına like atardı ince bir kinaye gönderme var gelinim olarak görmüyorum birun altını çizmiş ... Devamını Gör
Yalnız paylaşan sayfa Balmain markasının kendi hesabı ya hani, kadın da marka giyinen biri falan. Çok meraklısı olsa kızın kendi hesabından da beğeni atabili... Devamını Gör
İnşallah Cannes meraklıları kimmiş bu ünlü oyuncu diyerek merak edip dizilerine bakmazlar😀