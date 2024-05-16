Cannes'ın Kırmızı Halısında Boy Gösteren Hande Erçel'in Hediye Paketinden Hallice Kombini Topa Tutuldu!
Cannes'ın Kırmızı Halısında Boy Gösteren Hande Erçel'in Hediye Paketinden Hallice Kombini Topa Tutuldu!
Bu sene 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Hande Erçel, kırmızı halıda boy gösterdi! Erçel'in hediye paketine benzetilen elbisesi topa tutuldu.
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Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu yıl bir takı markasının onur konuğu olarak Cannes'e çağrıldı biliyorsunuz ki.
Cannes Film Festivali'ne sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte giden ünlü oyuncu Hande Erçel'den festival pozları da yavaş yavaş gelmeye başladı.
Kırmızı kombini ile kırmızı halıda boy gösteren Hande Erçel'in makyajı, ayakkabısı, elbisesi kısacası kombinin hiçbir detayı beğenilmedi.
Ünlü oyuncunun Cannes kombini topa tutuldu desek yeri! Gelin, Erçel'in hediye paketinden hallice kombinine kim ne demiş birlikte bakalım!
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