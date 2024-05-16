Yusuf Yazıcı ile Evlenen Melisa Aslı Pamuk'un Acelesi Varmış Gibi Soyadını Değiştirmesi Dillere Düştü!
Yusuf Yazıcı ile Evlenen Melisa Aslı Pamuk'un Acelesi Varmış Gibi Soyadını Değiştirmesi Dillere Düştü!
Evlilik hazırlıkları yaptıklarını bildiğimiz Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk evlendi. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesaplarında acelesi varmış gibi soy ismini değiştirmesi ise dillere düştü!
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti 2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlamış, birlikte yaptıkları sosyal medya paylaşımı ile de ilişkilerini resmileştirmişlerdi.
İkilinin yaptığı her paylaşımda mutluluğu gözlerinden okunuyordu zaten biliyorsunuz. Hatta kısa süre içerisinde çiftin evlilik hazırlıklarına bile başladığını duymuştuk.
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın evlendiği haberi geçtiğimiz saatlerde magazin gündemine bomba gibi düştü! Evlenir evlenmez Instagram profilinden soy ismini değiştiren Melisa Aslı Pamuk da sosyal medya kullanıcılarının diline tabii...
Gelin Aslı Pamuk'un bu hamlesine kim ne demiş birlikte bakalım!
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