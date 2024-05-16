Eurovision Birincisi Nemo'dan Türkiye'ye Mesaj Var!
Eurovision Birincisi Nemo'dan Türkiye'ye Mesaj Var!
Bol kaoslu geçen Eurovision 2024'ün birincisi Nemo'dan Türkiye'ye mesaj var!
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İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşen ve 25 ülkenin yarıştığı Eurovision 2024'ün birincisi The Code isimli şarkısıyla Nemo olmuştu hatırlarsanız.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Eurovision birincisi Nemo'yu "Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket, bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa bastın böyle çağdaşlık anlayışı!” cümleleriyle eleştirmesi de çok konuşulmuştu.
591 puanla Eurovision 2024'ün birinci olan Nemo, geçtiğimiz saatlerde Türkiye'ye mesaj gönderdi!
Nemo, Türk hayranlarına "Merhaba, ben Nemo. Türkiye’deki arkadaşlarıma ve hayranlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Umarım yakında birbirimizi görür, hasret giderir ve birlikte müziğin tadını çıkarırız." cümleleriyle seslendi!
İşte o anlar 👇🏻
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