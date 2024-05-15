Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Aile Gibi Yaşayalım Dedim Gerizekalı" Çıkışıyla Hafızalara Kazınan Hatice'nin Estetik Geçmişini İnceliyoruz!

"Aile Gibi Yaşayalım Dedim Gerizekalı" Çıkışıyla Hafızalara Kazınan Hatice'nin Estetik Geçmişini İnceliyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
15.05.2024 - 15:20

'Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim' çıkışıyla hafızalarımıza kazınan Hatice'nin estetik geçmişini inceliyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hafızalarımıza "Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim" çıkışıyla kazınan şarkıcı Hatice, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki. Ancak ünlü şarkıcının yıllar içerisinde geçirdiği değişim de hafife alınacak gibi değil.

Hafızalarımıza "Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim" çıkışıyla kazınan şarkıcı Hatice, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki. Ancak ünlü şarkıcının yıllar içerisinde geçirdiği değişim de hafife alınacak gibi değil.

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı kaybedince bir süre sektörden uzak duran Hatice daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının asıl değişimi ise 2005 yılında başlamıştı.

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı kaybedince bir süre sektörden uzak duran Hatice daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının asıl değişimi ise 2005 yılında başlamıştı.

Önce giyim tarzını ve saç stilini değiştiren ünlü şarkıcı daha sonra da dış görünümünde yaptığı değişiklikler ile gündeme gelmeye başladı.

Önce giyim tarzını ve saç stilini değiştiren ünlü şarkıcı daha sonra da dış görünümünde yaptığı değişiklikler ile gündeme gelmeye başladı.

Dudaklarını, dişlerini ve burnunu yaptıran Hatice, gün geçtikçe daha çok değişti.

Dudaklarını, dişlerini ve burnunu yaptıran Hatice, gün geçtikçe daha çok değişti.

Göğüslerini yaptıran ve kaşlarını kaldırtan ünlü şarkıcının eski halinden neredeyse eser kalmadı!

Göğüslerini yaptıran ve kaşlarını kaldırtan ünlü şarkıcının eski halinden neredeyse eser kalmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü şarkıcının dillere destan değişimi "estetik sen nelere kadirsin" dedirtti.

Ünlü şarkıcının dillere destan değişimi "estetik sen nelere kadirsin" dedirtti.

Siz ünlü şarkıcının değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü şarkıcının değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın