Levent Kırca'nın Kızı Ayşe Kırca, Sevgilisi Doğu Demirkol'un Mizahını Yerlere Göklere Sığdıramadı!
Levent Kırca'nın Kızı Ayşe Kırca, Sevgilisi Doğu Demirkol'un Mizahını Yerlere Göklere Sığdıramadı!
Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca, sevgilisi Doğu Demirkol'un mizahını övmelere doyamadı. Kırca, sevgilisini yerlere göklere sığdıramadı.
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki Yeliz karakteri ile hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Ayşe Kırca, Oya Başar ile bugün hayatta olmayan Levent Kırca’nın kızı biliyorsunuz ki.
Bir süredir ünlü komedyen Doğu Demirkol ile birlikte olan Ayşe Kırca, Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin "Günümüz komedyenleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Büyük konuşmak gibi olmasın ama ama babamdan sonra Türkiye'deki en iyi isim... Babama da benzetiyorum. Annem de çok benzetiyorum. Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri Doğu" cevabıyla sevgilisini yerlere göklere sığdırımadı.
Ünlü isim evlilik sorularına ise "1.5 sene oldu birliktelik Doğu'yla. İnşallah evlilikle taçlandırırız. Zaten evli gibiyiz. Zamanımız hep birlikte geçiyor. Siz de dua edin." cevabını vererek herkesten dua istedi.
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