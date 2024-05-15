Yasaklı Madde Alırken Polislere Yakalanmıştı: Feyza Civelek'in Satıcıyla Telefon Konuşmaları Ortaya Çıktı!

F.C.: Evet Hadi çık gel. 3 bin 200. Gelmen kaç dakika 10 dakika buradasın dimi. Bir şey soracağım. 1.5 T ( 1.5 gram taş kokain) Yarım L (line yani toz kokain) artı taksi ne kadar yapıyor? Çıktın mı? Selçuk bir şey sordum? Ne aldın yanına?