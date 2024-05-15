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Yasaklı Madde Alırken Polislere Yakalanmıştı: Feyza Civelek'in Satıcıyla Telefon Konuşmaları Ortaya Çıktı!

Yasaklı Madde Alırken Polislere Yakalanmıştı: Feyza Civelek'in Satıcıyla Telefon Konuşmaları Ortaya Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
15.05.2024 - 11:06

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre yasaklı madde siparişi verip siparişini teslim alırken polislere yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla olan telefon konuşmaları ortaya çıktı!

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in 29 Ekim tarihinde yaşadığı olaylı gecesi gündeme gelmiş ve Civelek, yasaklı madde siparişini teslim alırken polislere yakalanmıştı hatırlarsanız.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in 29 Ekim tarihinde yaşadığı olaylı gecesi gündeme gelmiş ve Civelek, yasaklı madde siparişini teslim alırken polislere yakalanmıştı hatırlarsanız.

Karakola götürülen Civelek, "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu." açıklamalarında bulunmuştu.

Karakola götürülen Civelek, "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu." açıklamalarında bulunmuştu.

Tüm detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Civelek'in uyuşturucu satışını gerçekleştiren kişi ile arasında geçen telefon konuşmaları ortaya çıktı.

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Civelek'in uyuşturucu satışını gerçekleştiren kişi ile arasında geçen telefon konuşmaları ortaya çıktı.

Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla 28 Ekim gecesi yaptığı konuşmada siparişini daha ucuza alabilmek için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte konuşmalarında taş kokaini T, normal kokaini L olarak kodlayan Civelek'in konuşmaları 👇🏻

Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla 28 Ekim gecesi yaptığı konuşmada siparişini daha ucuza alabilmek için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte konuşmalarında taş kokaini T, normal kokaini L olarak kodlayan Civelek'in konuşmaları 👇🏻

  • Feyza Civelek (F.C.): Gelir misin? 1 T + taksi parası olacak.

  • Selçuk Ç. (S.Ç.): Ulusa mı?

  • F.C.: Evet

  • S. Ç.: 3200 lira yapıyor. 15 dakika beklememiz. Yemek yapıldı.

  • F. C.: Ne zaman çıkarsın yani?

  • S.Ç.: Kuruması lazım. 15 dakika

  • F.C.: Kurumasın boşver peçeteye koy getir işte.

  • S.Ç. L istemiyon

  • F.C.: Evet Hadi çık gel. 3 bin 200. Gelmen kaç dakika 10 dakika buradasın dimi. Bir şey soracağım. 1.5 T ( 1.5 gram taş kokain) Yarım L (line yani toz kokain) artı taksi ne kadar yapıyor? Çıktın mı? Selçuk bir şey sordum? Ne aldın yanına?

  • S.Ç.: Çıktım. Fiyat değişti.

  • F.C.: Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap. 1.5 T, yarım L, taksi?

  • S.Ç.: 6 bin lira toplam.

  • F.C.: Yanında ne kadar T var? Söyle ona göre hesaplayacağım? Söylesene? Teklifi kabul etmiyorum.

  • S.Ç.: Gel bekliyorum.

  • F.C.: Neredesin. Ayır 1 T yarım T diye.

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