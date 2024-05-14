Bu Sefer Kerimcan da Anlamadı: Samet Liçina Aşko ve Gergodan Sonra Bir Yeni Kelimenin Daha Kilidini Açtı!
Bu Sefer Kerimcan da Anlamadı: Samet Liçina Aşko ve Gergodan Sonra Bir Yeni Kelimenin Daha Kilidini Açtı!
Kendi aralarında özel bir iletişim dili olan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina bir yeni kelimenin daha kilidini açtılar. Liçina'nın yeni kelimesini bu sefer Kerimcan Durmaz bile anlamadı.
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Uzun yıllardır arkadaş olan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina ikilisinin dillere destan olan dostluğunu mutlaka biliyorsunuzdur. Yıllardır bir arada olan Durmaz ve Liçina, değişip geliştiler ama hiç ayrılmadılar. Hatta dostlukları ve eğlence düzeyleri ile de birçok kişiyi hem imrendirip hem de kıskandırdılar.
Şimdilerde birlikte YouTube'a dönen ünlü ikili yine vloglarıyla herkesi kahkahaya boğmayı başarıyorlar. Hatta aralarında özel bir iletişim dili bile geliştirdiler. Biz bazen anlayamasak da onlar "aşk", "yeto" ve "gergo" gibi kelimeler ile gayet iyi anlaşabiliyorlar.
Hatırlarsanız ünlü ikili daha önce bizim yıllardır kullandığımız "ne münasebet" kelimesine yeni bir boyut getirmiş ve ne münasebet size "nemünesebo" olmuştu.
Ünlü ikili bu sefer de yepyeni bir kelimenin daha kilidini açtı. Daha doğrusu Samet Liçina açtı çünkü bu sefer Liçina'yı Kerimcan Durmaz bile anlamadı! 😂
İşte o anlar 👇🏻
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