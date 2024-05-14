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Yıllar Önce Katıldığı Yarışmanın Yeni Jüri Üyesi Olan Hadise Eski Görüntülerini Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Yıllar Önce Katıldığı Yarışmanın Yeni Jüri Üyesi Olan Hadise Eski Görüntülerini Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Hadise
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.05.2024 - 15:38

Yıllar önce Belçika'da katıldığı 'Sing Again' yarışmasının yeni jüri üyesi olan Hadise, eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

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Müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem de cesur tarzı ile magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerinden biri.

Müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem de cesur tarzı ile magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerinden biri.

Ünlü şarkıcı şimdilerde 2003 yılında 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı Idool programının yayınlandığı kanalda ekrana gelecek Sing Again adlı yarışmada jüri üyesi olarak yer alıyor biliyorsunuz ki.

Ünlü şarkıcı şimdilerde 2003 yılında 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı Idool programının yayınlandığı kanalda ekrana gelecek Sing Again adlı yarışmada jüri üyesi olarak yer alıyor biliyorsunuz ki.

"Yıllar önce yarışmacı olarak yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum!" diyen Hadise, jüri koltuğunda yarışmacı olduğu eski görüntüleri izleyince gözyaşlarını tutamadı.

"Yıllar önce yarışmacı olarak yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum!" diyen Hadise, jüri koltuğunda yarışmacı olduğu eski görüntüleri izleyince gözyaşlarını tutamadı.

İşte o anlar 👇🏻

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