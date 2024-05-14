Feyza Civelek'in Yasaklı Madde Siparişini Teslim Alırken Polislere Yakalandığı Ortaya Çıktı!
Feyza Civelek'in Yasaklı Madde Siparişini Teslim Alırken Polislere Yakalandığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, yasaklı madde siparişi verip siparişini teslim alırken polislere yakalandı!
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, son dönemlerde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü oyuncu bu sefer de 29 Ekim tarihinde geçirdiği olaylı gecesi ile gündeme geldi. Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, geçtiğimiz Ekim ayında gece 04.15 saatlerinde Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne ekipler 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu görerek motoru durdurdu.
Polis sorgulaması sırasında bir genç kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Polislere yaklaşan genç kadın şüphelilere "getirdin mi malzemeleri?" diye sordu. Şüphelilere yaklaşan kişinin ise Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilerle birlikte polis karakoluna götürülen Civelek, yasaklı madde getirmesi için şüphelilerden bir tanesinin hesabına 6 bin TL para aktardığını söyleyerek transferin dekontunu da polislere gösterdi.
Karakolda yeniden ifade veren Civelek, "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu." açıklamalarında bulundu.
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"Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" açıklamalarında bulunan ünlü oyuncu Civelek'e takipsizlik kararı verilirken şüpheli Selçuk Ç. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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