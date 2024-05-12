Gülşen'in Son Konserinde Tercih Ettiği Sahne Kombini "Her Seferinde Daha da Kötüsü Geliyor" Dedirtti
Gülşen'in Son Konserinde Tercih Ettiği Sahne Kombini "Her Seferinde Daha da Kötüsü Geliyor" Dedirtti
Cesur sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, son konserindeki kostüm tercihiyle resmen topa tutuldu!
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Konser temposu oldukça yoğun geçen ünlü şarkıcı Gülşen, kariyerinin yanı sıra sahne kombinleriyle de sık sık gündem oluyor biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcının sahne kombinlerini bir kesim çok beğenirken bir kesim de yerden yere vuruyor desek yeri.
Gülşen'in kıyafetlerinin eleştirilmesi artık neredeyse normal oldu bizim için. Çünkü ünlü şarkıcının sahne kombinlerinin en az bir detayı çoğunlukla da her detayı olay oluyor.
İşte topa tutulan o sahne kombinlerine bir yenisi de geçtiğimiz saatlerde eklendi. Gülşen, son konserinde tercih etiği sahne kostümüyle yine dillere düştü, yine çok eleştirildi.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, bir de kim ne demiş ona bakalım👇🏻
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