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Gülşen'in Son Konserinde Tercih Ettiği Sahne Kombini "Her Seferinde Daha da Kötüsü Geliyor" Dedirtti

Gülşen'in Son Konserinde Tercih Ettiği Sahne Kombini "Her Seferinde Daha da Kötüsü Geliyor" Dedirtti

Gülşen
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
12.05.2024 - 23:45 Son Güncelleme: 12.05.2024 - 23:49

Cesur sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, son konserindeki kostüm tercihiyle resmen topa tutuldu!

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Konser temposu oldukça yoğun geçen ünlü şarkıcı Gülşen, kariyerinin yanı sıra sahne kombinleriyle de sık sık gündem oluyor biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcının sahne kombinlerini bir kesim çok beğenirken bir kesim de yerden yere vuruyor desek yeri.

Konser temposu oldukça yoğun geçen ünlü şarkıcı Gülşen, kariyerinin yanı sıra sahne kombinleriyle de sık sık gündem oluyor biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcının sahne kombinlerini bir kesim çok beğenirken bir kesim de yerden yere vuruyor desek yeri.

Gülşen'in kıyafetlerinin eleştirilmesi artık neredeyse normal oldu bizim için. Çünkü ünlü şarkıcının sahne kombinlerinin en az bir detayı çoğunlukla da her detayı olay oluyor.

Gülşen'in kıyafetlerinin eleştirilmesi artık neredeyse normal oldu bizim için. Çünkü ünlü şarkıcının sahne kombinlerinin en az bir detayı çoğunlukla da her detayı olay oluyor.

İşte topa tutulan o sahne kombinlerine bir yenisi de geçtiğimiz saatlerde eklendi. Gülşen, son konserinde tercih etiği sahne kostümüyle yine dillere düştü, yine çok eleştirildi.

İşte topa tutulan o sahne kombinlerine bir yenisi de geçtiğimiz saatlerde eklendi. Gülşen, son konserinde tercih etiği sahne kostümüyle yine dillere düştü, yine çok eleştirildi.

İşte o anlar 👇🏻

Gelin, bir de kim ne demiş ona bakalım👇🏻

Gelin, bir de kim ne demiş ona bakalım👇🏻
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