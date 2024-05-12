Hastaneden Yaptığı Paylaşım Korkuttu: Hafsanur Sancaktutan'dan Ameliyat Sonrası Açıklama Geldi!
Hastaneden Yaptığı Paylaşım Korkuttu: Hafsanur Sancaktutan'dan Ameliyat Sonrası Açıklama Geldi!
Genç yaşında oynadığı yapımlarla yıldızını epey parlatan Hafsanur Sancaktutan, hastaneden yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu.
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2018 yılında Gülperi dizisi ile adım attığı oyunculuk sektöründe dikkat çeken ve yer aldığı projeler ile yıldızını her geçen gün daha çok parlatan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, magazin dünyasının sevilen isimlerinden bir tanesi.
Yalnızca kariyeri ile değil özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu son olarak hastaneden yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.
Ünlü oyuncu paylaşımı ile sevenlerini korkutunca sağlık açıklaması da gecikmedi tabii. Sancaktutan, "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum" dedi.
Ünlü oyuncu yakında sahalara geri döneceğini de söylemeyi unutmadı!
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