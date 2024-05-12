Hazal Kaya'nın Süreyya ve Fikret'li Anneler Günü Paylaşımı Gözlerinizden Kalpler Çıkmasına Neden Olacak!
Hazal Kaya'nın Süreyya ve Fikret'li Anneler Günü Paylaşımı Gözlerinizden Kalpler Çıkmasına Neden Olacak!
Hazal Kaya'dan Süreyya ve Fikret'li Anneler Günü paylaşımı geldi!
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Kimileri için hala Nihal, kimileri için ise Feriha olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la dünyaevine girmiş ve 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı hatırlarsanız.
Hazal Kaya, Fikret Ali dünyaya geldikten kısa bir süre sonra da 2023 yılında kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez annelik duygusu tatmıştı.
Fikret Ali babası Ali Atay'ın birebir kopyası olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Leyla Süreyya'nın kime benzeyeceği de merak konusu olmuştu tabii. Ama Süreyya'nın kime benzeyeceğini öğrenmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi duruyor.
Biz bebişlerin yüzünü pek sık göremesek de Hazal Kaya, Anneler Günü paylaşımıyla yine hepimizin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oldu 👇🏻
Kaya paylaşımına "Anneniz olmak çok güzel…Duygusal rollercoasterlar sizle güzel! Eğlenmeye devam! Sizi hep çok seveceğim…♥️ ANNESİNİN BALLARI 🍯" notunu düştü 👇🏻
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