Aşk Sorusuna "İhanet" Cevabını Veren Blok3 Akıllara Nilsu Berfin Aktaş'la Olan İlişkisini Getirdi!
Aşk Sorusuna "İhanet" Cevabını Veren Blok3 Akıllara Nilsu Berfin Aktaş'la Olan İlişkisini Getirdi!
Hatırlıyorsanız Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın aşkı zaten biraz olaylıydı. Bir dargın bir barışık çiftin ilişkisi kısa süre önce bitmişti hatta. Konuk olduğu programda aşk sorusuna ihanet cevabını veren Blok3 akıllara Nilsu Berfin Aktaş'la olan ilişkisini getirdi.
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Nilsu Berrin Aktaş ve asıl adı Hakan Aydın olan ama bizim Blok3 olarak tanıdığımız ünlü rapçi tam da gününde yani 14 Şubat'ta aşklarını açıklamışlardı.
Kimileri bu ilişki için çok uzun sürmez dese de Blok3, "yengenizle dump" paylaşımları ile ilişkinin tam gaz devam ettiğini cümle aleme duyurmuştu hatta.
Ancak çiftin ilişkisi çok uzun sürmemiş ve ünlü çift kısa süre içerisinde birbirleri ile olan tüm fotoğrafları silmişti. Ayrılığın sebebinin ise Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı "Korkma Ben Yanındayım" dizisinde rol gereği Eren Ören’le öpüşmesi olduğu söylenmişti.
Blok3, dizide oyuncu partneri ile uzun bir öpüşme sahnesi çeken Aktaş'ı kıskanmış ve "beni aldattın" diyerek ünlü oyuncu ile ilişkisini bitirmişti. Tabii bu hamlenin ihanet olup olmadığı da sosyal medyada büyük olay olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü rapçi aşk sorusuna ihanet cevabını verince akıllara yeniden Nilsu Berfin Aktaş ile olan ilişkisi geldi. Blok3'ün verdiği cevap öpüşme olayını hala ihanet olarak kabul ettiğini düşündürttü.
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