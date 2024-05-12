Aşk Sorusuna "İhanet" Cevabını Veren Blok3 Akıllara Nilsu Berfin Aktaş'la Olan İlişkisini Getirdi!

Hatırlıyorsanız Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın aşkı zaten biraz olaylıydı. Bir dargın bir barışık çiftin ilişkisi kısa süre önce bitmişti hatta. Konuk olduğu programda aşk sorusuna ihanet cevabını veren Blok3 akıllara Nilsu Berfin Aktaş'la olan ilişkisini getirdi.