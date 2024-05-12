Çiçeği Burnunda Anneler, Annesini Kutlayanlar... Ünlülerin Anneler Günü Paylaşımları!
Çiçeği Burnunda Anneler, Annesini Kutlayanlar... Ünlülerin Anneler Günü Paylaşımları!
Taze anne olanlar, annesini kutlayanlar... Ünlülerin Anneler Günü paylaşımlarını sizler için derledik!
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Hande Erçel
Hande Yener
Çağla Şıkel
Demet Akalın
Cemal Can Canseven
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Enis Arıkan
Afra Saraçoğlu
Mert Yazıcıoğlu
Berfu Yenenler
Hadise
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Yasemin Şefkatli
Hazal Kaya
Aslı Enver
Kerimcan Durmaz
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