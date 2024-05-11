Hesabından Maskeli Paylaşım Yapılmıştı: Engin Polat'ın Avukatından Paylaşım Hakkında İlk Açıklama Geldi
Hesabından Maskeli Paylaşım Yapılmıştı: Engin Polat'ın Avukatından Paylaşım Hakkında İlk Açıklama Geldi
Kasım ayından beri tutuklu bulunan Engin Polat'ın Instagram hesabından geçtiğimiz saatlerde maskeli bir paylaşım yapılmıştı. Polat'ın avukatından paylaşım hakkında ilk açıklama geldi.
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Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti tutuklu olmalarına rağmen hala sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi. Takip edenler de mutlaka biliyordur ki ünlü çift tutuklu olmalarına rağmen sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya da dışarıya haber göndermeye de devam ediyorlar.
Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarına artık alışmıştık ancak geçtiğimiz saatlerde hepimizi şaşırtan bir hamle geldi ve Engin Polat'ın Instagram hesabından maskeli bir paylaşım yapıldı.
Engin Polat'ın Polat ailesinin evinin arka bahçesinde yer alan maske heykelini paylaşması kafaları epey karıştırdı. Çünkü Engin Polat cezaevinde değilken tüm planlarını ve hayallerini bu maske heykelinin önünde düşündüğünü söylüyordu.
Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ise yapılan paylaşımdan haberi olmadığını ve söz konusu paylaşımı müvekkilini cezaevinde ziyaret edince soracağını söyledi.
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