Biz Şimdi Kime Güleceğiz? Ezgi Mola'dan Hayranlarını Üzecek Açıklama!
Biz Şimdi Kime Güleceğiz? Ezgi Mola'dan Hayranlarını Üzecek Açıklama!
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Yer aldığı her proje ile seyirciyi kahkahaya boğmayı başaran ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2019 yılından beri herkese "maşallah" dedirten bir aşk yaşadığı Mustafa Aksallı ile 2023 yılının Mayıs ayında nikah masasına oturmuş ve evlendikten kısa bir süre sonra ise bebek beklediğini açıklamıştı.
Hamilelik sürecinde de yaptığı paylaşımlar ile hepimizi güldüren ünlü oyuncu minik oğlu Can'ı 3 Kasım'da kucağına almıştı. Şimdilerde anneliğin keyfini çıkartan ünlü oyuncu oğluyla da paylaşımlarına devam etti tabii.
Çiçeği burnunda anne Ezgi Mola, tüm vaktini oğluna ayırıyor bunu biliyoruz. Ancak ne zaman ekranlara geri döneceğini de merak etmiyor değildik ki Mola'dan üzücü haber geçtiğimiz saatlerde geldi.
Ünlü oyuncu "Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım. Çocuğumla ilgilenmek istiyorum. Ekranları çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanlar daha değerli." açıklamasıyla bir süre ekranlardan uzak kalacağını açıkladı.
Bize de şimdilik Ezgi Mola'nın stroyleriyle yetinmek kaldı! Umarız o uzun süre bir an önce biter...
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En güzelini yapıyor helal olsun❤️
Ezgi ve enis arıkan beraber talk show, komedi dizi, skec adı ne olursa olsun reyting patlamasi yapar 👌