Serenay Sarıkaya Göreve, Mert Demir Elden Gidiyor: Hülya Avşar'ın İtirafı Ortalığı Fena Karıştıracak!
Serenay Sarıkaya Göreve, Mert Demir Elden Gidiyor: Hülya Avşar'ın İtirafı Ortalığı Fena Karıştıracak!
Hülya Avşar'ın programına konuk olan Murat Boz'un 'beğendiğin biri var mı?' sorusuna Avşar'ın cevabı olay oldu!
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"Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yaptığı ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın adı Mert Demir ile aşk iddialarına da karışmıştı hatırlarsanız. İkiliyi yan yana nadiren görsek de birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarına yaptıkları yorumlardan ilişkilerinin tam gaz devam ettiğini biliyoruz.
Şimdi gelelim asıl konumuza! Avşar'ın "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programının konuğu bu hafta Murat Boz oldu. Avşar'ın zorlu sorularına cevap veren Murat Boz'un ünlü isme sorduğu soru ise çok konuşuldu! Tabii Avşar'ın cevabı daha çok...
Murat Boz'un "beğendiğin biri var mı?" sorusuna önce cevap vermek istemeyen Hülya Avşar, daha sonra verdiği "Serenay'a ayıp olmaz mı?" cevabıyla şaşırttı!
İşte o anlar 👇🏻
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