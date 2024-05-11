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Gupse Özay'ın Çok Çalıştım Temalı ve İnce Esprili Anneler Günü Paylaşımı "Mesaj Yerine Ulaştı" Dedirtti

Gupse Özay'ın Çok Çalıştım Temalı ve İnce Esprili Anneler Günü Paylaşımı "Mesaj Yerine Ulaştı" Dedirtti

Gupse Özay
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
11.05.2024 - 18:03

Bu yıl çok çalışan Gupse Özay'ın laptopu üzerinden verdiği ince mesajlı paylaşımı görenleri kahkahaya boğdu. Özay'ın paylaşımı 'mesaj yerine ulaştı' dedirtti.

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2020 yılında kendisi gibi oyuncu eşi Barış Arduç'la nikah masasına oturan Gupse Özay, 2022 yılında kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı hatırlarsanız.

2020 yılında kendisi gibi oyuncu eşi Barış Arduç'la nikah masasına oturan Gupse Özay, 2022 yılında kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı hatırlarsanız.

Anne olduktan sonra da kariyerine tam gaz devam eden ünlü isim bu yıl yine çok çalıştı ve seyircilerini kahkahaya boğmaya devam etti.

Anne olduktan sonra da kariyerine tam gaz devam eden ünlü isim bu yıl yine çok çalıştı ve seyircilerini kahkahaya boğmaya devam etti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu son paylaşımı ile yine görenleri kahkahaya boğdu. Laptopu ile üç sinema filmi, bir animasyon dizisi ve bir komedi dizisi yazdığını söyleyen Özay, laptopunun çok yorulduğunu söylediği paylaşımıyla ince de bir gönderme yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu son paylaşımı ile yine görenleri kahkahaya boğdu. Laptopu ile üç sinema filmi, bir animasyon dizisi ve bir komedi dizisi yazdığını söyleyen Özay, laptopunun çok yorulduğunu söylediği paylaşımıyla ince de bir gönderme yaptı.

Özay'ın "Emektar, savaşçı, dünya tatlısı laptopum... Artık biraz yoruldun ama seni çok seviyorum... (Anneler günü hediyesi için falan yazmıyorum arkadaşlar saçmalamayın...)" notuyla yaptığı paylaşımı "mesaj yerine ulaştı" dedirtti.

Özay'ın "Emektar, savaşçı, dünya tatlısı laptopum... Artık biraz yoruldun ama seni çok seviyorum... (Anneler günü hediyesi için falan yazmıyorum arkadaşlar saçmalamayın...)" notuyla yaptığı paylaşımı "mesaj yerine ulaştı" dedirtti.

Bakalım mesaj gerçekten de Barış Arduç'a ulaşacak mı?

Bakalım mesaj gerçekten de Barış Arduç'a ulaşacak mı?

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