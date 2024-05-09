Avukat Feyza Altun'un Erkekleri Trollediği İlişki Tüyosu "Tavsiye Vermekte Altun Gibi Olun" Dedirtti!
Avukat Feyza Altun'un Erkekleri Trollediği İlişki Tüyosu "Tavsiye Vermekte Altun Gibi Olun" Dedirtti!
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan avukat Feyza Altun'un erkekleri trollediği ilişki tüyosu gündem oldu! Ünlü avukatın paylaşımı 'tavsiye vermekte Feyza Altun gibi olun' dedirtti.
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Avukat Feyza Altun'u tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Çünkü kendisi son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Kendisini feminist ve aktivist olarak tanımlayan Altun, hem Dilan Polat davası hem de yaşadığı polemikler ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor biliyorsunuz ki.
Tabii Altun'un gündeme gelmesinin tek nedeni davalar değil. Mizah yönü kuvvetli olan ünlü avukatın dili de pek bir sivri. Mutlaka bilenleriniz vardır Feyza Altun tavsiye vermeyi de pek bir seviyor.
Ünlü avukat bu sefer de erkekleri trollediği ilişki tavsiyesi ile gündeme geldi. Altun'un "Ya kızlar, hiç düzgün bluz bulamıyorum ya oversize tshirtler ya göbek üstü croplar var ya da pullu payetli abartılı büstiyerler, şöyle sade şık her şeyle kombinlesek" diyerek başladığı cümlenin devamı aslında çok başka çıktı!
İşte Feyza Altun'un paylaşımı 👇🏻
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