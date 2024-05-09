Yeni Klibinin 2. Teaser'ını Yayımlamaya Hazırlanan Gülşen'in Beline Yılan Doladığı Pozu Dillere Düştü!
Yeni Klibinin 2. Teaser'ını Yayımlamaya Hazırlanan Gülşen'in Beline Yılan Doladığı Pozu Dillere Düştü!
Sahne şovları, şarkıları ve sahne kostümleri ile gündemden düşmeyen Gülşen, bu sefer de yeni klibinin 2. teaser'ının yayımlanacağı saati duyurmak için paylaştığı yılan detaylı pozlarıyla dillere düştü.
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1996'da ilk albümü "Be Adam" ile çıkış yaparak o günden bu güne kadar adından her zaman başarı ile söz ettiren Gülşen'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı sadece kariyeri ile değil aynı zamanda güzelliği, açıklamaları ve sahne tarzları ile de gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Cesaret deyince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Gülşen'in sahne kıyafetlerini anlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz...
Ünlü sanatçı kimi zaman kostüm nedenleri ile çok eleştirildi hatırlarsınız ki. Ancak kendisi eleştirilere hiçbir zaman kulak asmadığı gibi tarzından da hiç ödün vermedi.
Şimdilerde "Bal" şarkısını yayımlamaya hazırlanan ünlü sanatçının yeni klibinin fragmanı da yeni klibindeki tarzı da yine çok eleştirildi. Hatta Gülşen'in klibi şimdiden sınıfta kaldı desek yeri!
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Ünlü şarkıcı bu sefer de yeni klibinin 2. teaser'ının yayımlanacağı saati duyurduğu yılan detaylı pozlarıyla dillere düştü!
Gelin, Gülşen'in son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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