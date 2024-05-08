Modadan Geri Kalmak İstemeyen Nilüfer'in Transparan Sahne Kıyafeti ile İlgili Açıklamaları Şaşırttı!
Modadan Geri Kalmak İstemeyen Nilüfer'in Transparan Sahne Kıyafeti ile İlgili Açıklamaları Şaşırttı!
Modadan geri kalmak i̇stemeyen Nilüfer'in transparan sahne kıyafeti ile i̇lgili açıklamaları şaşırttı!
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1970'li yılların başından itibaren Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından biri olan Nilüfer'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
İlk sahne deneyimini Zeki Müren'in vokalisti olarak yaşayan ve sonra müzik sektörünün en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran Nilüfer, konserlerine de tam gaz devam ediyor.
Ünlü şarkıcı son olarak bir konserinde yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Sahneye transparan bir kostüm ile çıkan Nilüfer'in "Baktım herkes transparan. Ben mi kaldım bir tek ahlak nöbetçisi" yorumu şaşırttı.
İşte o anlar 👇🏻
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