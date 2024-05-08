Öğrenci Okul Müdürünü Vurmuştu: Mustafa Sandal Yaşanan Katliama Tepki Gösterdi!
Öğrenci Okul Müdürünü Vurmuştu: Mustafa Sandal Yaşanan Katliama Tepki Gösterdi!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu bir öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasını basarak silahla 5 el ateş etmiş ve yaralanan okul müdürü hayatını kaybetmişti. Mustafa Sandal'dan yaşanan dehşete tepki geldi!
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Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmış ve 5 ay sonra atıldığı okula geri dönerek okul müdürü İbrahim Oktugan'a 5 el ateş etmişti.
Okul müdürünü bacağından ve karnından vuran ve olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı.
Ağır şekilde yaralanan İbrahim Oktugan, geçtiğimiz saatlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan olaya birçok sosyal medya kullanıcından tepki geldi. Yaşanan olaya tepki veren isimlerden biri de ünlü sanatçı Mustafa Sandal oldu. Sandal, okul müdürü cinayetine "Elin Iraklısı gelip, devletimizin okulunda okurken bu vatanın yetiştirdiği bir öğretmenimizi öldürecek sonra da video paylaşıp övünecek!" sözleriyle sert çıkıştı 👇🏻
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