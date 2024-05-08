Banyoda Düştü Denmişti: Yeşim Erçetin, Eşinin Şaibeli Ölümü Hakkında Şoke Eden İtiraflarda Bulundu!
Banyoda Düştü Denmişti: Yeşim Erçetin, Eşinin Şaibeli Ölümü Hakkında Şoke Eden İtiraflarda Bulundu!
Eski Manken Yeşim Erçetin, iki yıl önce evlendiği eşi iş insanı Fevzi Kardeseci'nin cansız bedenini banyoda bulmuştu. Yeşim Erçetin'den eşinin şaibeli ölümü hakkında şoke eden itiraflar geldi.
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İki yıl önce Amerika'nın Miami kentinde iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenen eski manken Yeşim Erçetin eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı TV programında eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Erçetin, "Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya" açıklamalarında bulunmuştu.
Habertürk'ün haberine göre Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği, Kardeseci'nin cansız bedenini ise eşi Yeşim Erçetin'in bulduğu söylenmişti.
Kardeseci'nin ölümü şaibeli olarak değerlendirilirken Erçetin eşinin ölümünün şaibeli olmadığını düşmeye bağlı, kafasını çarptığı ve bu yüzden öldüğünü belirtmişti
Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçetin, eşinin ölümünün şaibeli olmadığını ve intihar ettiğini belirterek şoke eden itiraflarda bulundu. İşte Erçetin'in açıklamaları 👇🏻
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