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Banyoda Düştü Denmişti: Yeşim Erçetin, Eşinin Şaibeli Ölümü Hakkında Şoke Eden İtiraflarda Bulundu!

Banyoda Düştü Denmişti: Yeşim Erçetin, Eşinin Şaibeli Ölümü Hakkında Şoke Eden İtiraflarda Bulundu!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
08.05.2024 - 11:29

Eski Manken Yeşim Erçetin, iki yıl önce evlendiği eşi iş insanı Fevzi Kardeseci'nin cansız bedenini banyoda bulmuştu. Yeşim Erçetin'den eşinin şaibeli ölümü hakkında şoke eden itiraflar geldi.

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İki yıl önce Amerika'nın Miami kentinde iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenen eski manken Yeşim Erçetin eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İki yıl önce Amerika'nın Miami kentinde iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenen eski manken Yeşim Erçetin eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı TV programında eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Erçetin, "Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya" açıklamalarında bulunmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı TV programında eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Erçetin, "Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya" açıklamalarında bulunmuştu.

Habertürk'ün haberine göre Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği, Kardeseci'nin cansız bedenini ise eşi Yeşim Erçetin'in bulduğu söylenmişti.

Habertürk'ün haberine göre Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği, Kardeseci'nin cansız bedenini ise eşi Yeşim Erçetin'in bulduğu söylenmişti.

Kardeseci'nin ölümü şaibeli olarak değerlendirilirken Erçetin eşinin ölümünün şaibeli olmadığını düşmeye bağlı, kafasını çarptığı ve bu yüzden öldüğünü belirtmişti

Kardeseci'nin ölümü şaibeli olarak değerlendirilirken Erçetin eşinin ölümünün şaibeli olmadığını düşmeye bağlı, kafasını çarptığı ve bu yüzden öldüğünü belirtmişti

Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçetin, eşinin ölümünün şaibeli olmadığını ve intihar ettiğini belirterek şoke eden itiraflarda bulundu. İşte Erçetin'in açıklamaları 👇🏻

Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçetin, eşinin ölümünün şaibeli olmadığını ve intihar ettiğini belirterek şoke eden itiraflarda bulundu. İşte Erçetin'in açıklamaları 👇🏻

'Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm. Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum. Çünkü hayatta kalan tek yakını kardeşi abisinin ölüm şeklinin intihar olarak açıklanmasını istemedi. 'Abim güçsüz biri değil, abim aciz biri değil lütfen bunu söylemeyelim' diye benden rica etti. Ben tamam dedim. Fakat sonra sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve sana ağır ithamlar geleceğini söyledi.Aile olarak telefonda bir konferans yaptık. Ve bunu açıklamaya karar verdik. Eşim intihar etti. Geçen salı birlikte yemek yedik. Bana masada Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz dedi.Saçmalama dedim. Gittikçe giden tuhaflığı beni korkutuyordu. Doktora gitmesini defalarca söyledim. Fakat kabul etmiyordu. Fevzi bir kaç yıl önce kanseri atlatmış.'

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