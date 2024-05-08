Ayakkabı Dükkanı Tutmamıştı: Tekrar Ticarete Atılan Mustafa Sandal'ın Yeni İş Tercihi "Ne Alaka?" Dedirtti!
Ayakkabı Dükkanı Tutmamıştı: Tekrar Ticarete Atılan Mustafa Sandal'ın Yeni İş Tercihi "Ne Alaka?" Dedirtti!
İşler yolunda gitmeyince geçtiğimiz yıl açtığı ayakkabı mağazasını kapatan Mustafa Sandal bu sefer bambaşka bir sektöre giriş yaptı!
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90'lı ve 2000'li yıllarda müzik sektöründe fırtınalar estiren ve esamesi hala okunmaya devam eden Mustafa Sandal'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Ünlü şarkıcı dansları ve şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile günümüzün en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor biliyorsunuz.
Sandal, kariyerine yalnızca müzik sektörü ile de devam etmiyor. Hatırlarsanız ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıl ticarete atılarak bir ayakkabı mağazası açmıştı.
Sandal'ın büyük oğlu Yaman için açtığı ayakkabı mağazasında işler pek istediği gibi gitmemiş ve mağaza kapanmıştı. TV100'ün haberine göre pes etmeyen ünlü şarkıcı ticarete yeniden atıldı!
Bambaşka bir sektöre giriş yapan ünlü şarkıcı bu sefer de kendisine pet shop dükkanı açtı! Bakalım bu sektörde işler nasıl ilerleyecek?
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