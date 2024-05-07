Kimler Geldi Kimler Geçti Gala Gecesine Serenay Sarıkaya ve Edis Düeti Damga Vurdu!
Kimler Geldi Kimler Geçti Gala Gecesine Serenay Sarıkaya ve Edis Düeti Damga Vurdu!
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası bu akşam gerçekleşti. Ünlü isimleri buluşturan geceye damgasını ise Serenay Sarıkaya ve Edis düeti vurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
9 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası bu akşam gerçekleşti biliyorsunuz ki.
Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi ünlü isimleri buluşturan proje hem konusu hem oyuncuları ile şimdiden merak konusu olmayı başardı!
Tabii galayla ilgili konuşacak çok meselemiz var! Boran Kuzum'un payetli ceketi mi dersiniz yoksa Sarıkaya'nın çizmeleri mi...
Neyse biz konuyu çok dağıtmadan hemen asıl meselemize dönelim! Galaya damgasını vuranlardan biri de şüphesiz ki Serenay Sarıkaya ve Edis düeti oldu. İkili birlikte Edis'in Martılar şarkısını seslendirdi!
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın