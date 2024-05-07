"Kimler Geldi Kimler Geçti" Galasına Katılan Boran Kuzum'un Payetli Ceketi Modaseverlerin Diline Fena Düştü!

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galası bu akşam gerçekleşti. Kuzum'un galada giydiği payetli ceket ise dillere fena düştü!