"Kimler Geldi Kimler Geçti" Galasına Katılan Boran Kuzum'un Payetli Ceketi Modaseverlerin Diline Fena Düştü!
"Kimler Geldi Kimler Geçti" Galasına Katılan Boran Kuzum'un Payetli Ceketi Modaseverlerin Diline Fena Düştü!
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galası bu akşam gerçekleşti. Kuzum'un galada giydiği payetli ceket ise dillere fena düştü!
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9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası bu akşam gerçekleşti ve hala devam ediyor biliyorsunuz ki.
Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı proje hem konusu hem oyuncuları ile şimdiden merak konusu olmayı başardı!
Galadan görüntüler yavaş yavaş sosyal medyaya düşmeye başladı biliyorsunuz ki. Tabii dizinin konusu kadar ünlü isimlerin gala tarzları da dikkat çekti.
Boran Kuzum'un gala tercihi ise payetli ceket oldu. Oldu olmasına ama ünlü ismin tarzı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Kuzum'un ceketini yerden yere vuranlar da oldu, yakışıklılığından cekete odaklanamayanlar da.
Gelin ünlü ismin tarzına kim ne yorum yaptı birlikte bakalım!
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