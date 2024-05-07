Buket Aydın'dan Ceyda Düvenci'nin "Erkekler Ped Bulundursun" Önerisine Tuhaf Çıkış!
Buket Aydın'dan Ceyda Düvenci'nin "Erkekler Ped Bulundursun" Önerisine Tuhaf Çıkış!
Ceyda Düvenci'nin Pınar Sabancı'nın programında yaptığı 'erkekler de ped bulundursun' açıklamasına Buket Aydın'dan tuhaf çıkış geldi!
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Son dönemde aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube hesabında yayınlanan programının konuğu olmuştu hatırlarsanız.
Uzun zaman sonra sunucu koltuğu yerine konuk koltuğunda oturan Ceyda Düvenci, açıklamaları ile programa damgasını vurdu. Düvenci'nin en dikkat çeken açıklaması ise şüphesiz ki "Erkekler de ped taşısın" yorumuydu.
Ceyda Düvenci'nin ped açıklamasına ise Buket Aydın'dan tuhaf bir çıkış geldi. Aydın, Düvenci'nin açıklamalarına “Erkekler kendine bakamıyorken onlardan kadın pedi bulundurmalarını beklemek saçma.” sözleriyle tepki gösterdi.
İşte o anlar 👇🏻
Buket Aydın'ın yanı sıra Ivana Sert ve Bestemsu Özdemir'den de Ceyda Düvenci'nin açıklamalarına yorum geldi 👇🏻
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