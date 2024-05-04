Biz Sadece Yüzünü Gerdirdi Zannediyorduk: Cenk Eren Yaptırdığı Estetikleri de Nedenini de Teker Teker Anlattı!
Biz Sadece Yüzünü Gerdirdi Zannediyorduk: Cenk Eren Yaptırdığı Estetikleri de Nedenini de Teker Teker Anlattı!
Biliyorsunuz ki Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı olmuş ve estetikliler kervanına katılmıştı. Ünlü isim hem estetiklerini hem de neden estetik yaptırdığını detaylarıyla açıkladı!
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90'lı yıllardan bu yana hayatımızda olan ve şarkıları ile hafızalarımıza kazınan ünlü şarkıcı Cenk Eren'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü sanatçı geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi bir giriş yapmıştı hatırlarsanız.
Takip edenler mutlaka bilir. Estetikliler kervanına dahil olan Cenk Eren, takipçilerini epey şaşırtmıştı. Hatta Eren'in yeni halini görenler onu tanıyamamıştı desek yeri.
Yüz gerdirme ameliyatı geçiren ünlü sanatçı ameliyatının ardından kendini paylaşmalara da bir türlü doyamadı. Tabii ünlü ismin estetiklerini kimileri çok beğendi, kimileri de eleştirdi.
Eren'in estetikleri de estetik yaptırma nedenleri de merak konusu olmuşken ünlü isimden açıklama geldi! Kanal D'den Asiye Acar'ın haberine göre Cenk Eren, estetik yaptırma nedenlerini teker teker anlattı!
"Artık eski halime bakmak istemiyorum" diyen Eren, estetik yaptırma nedeni için fotoşoptan sıkıldığını söylerken yaptırdığı estetikleri de "Ameliyatım 6.5 saat sürdü. Gözkapağı, çene, boyun, yanak, yüz germe yapıldı. Ve göğüslerim alındı." cümleleriyle açıkladı.
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