Birlikte Seçiyoruz: Estetik En Çok Hangi Erkek Ünlüye Yakıştı?
Birlikte Seçiyoruz: Estetik En Çok Hangi Erkek Ünlüye Yakıştı?
Biliyorsunuz ki bir estetik furyası aldı başını gidiyor. Biz de estetik en çok hangi erkek ünlüye yakıştı birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Biliyorsunuz ki bu yıl bir estetik furyası aldı başını gitti! Botoks yaptıran Mustafa Sandal mı dersiniz...
Estetiklerinden pişman olup "yakışıklılığım mahvoldu" diyen Rafet El Roman mı...
Mahmut Tuncer bile estetikler kervanına katıldı! Artık gerisini siz düşünün.
Estetik modası bu kadar almış başını giderken bir anket yapmazsak olmaz dedik ve estetik en çok hangi erkek ünlüye yakışmış birlikte seçelim istedik!
Hadi, seçin! Estetik en çok hangi erkek ünlüye yakışmış?
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