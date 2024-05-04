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Serenay Sarıkaya'nın Tanıdığı Hayranını Görünce Verdiği Tepkiye Büyük Düşeceksiniz!

Serenay Sarıkaya'nın Tanıdığı Hayranını Görünce Verdiği Tepkiye Büyük Düşeceksiniz!

Serenay Sarıkaya
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
04.05.2024 - 22:12

Serenay Sarıkaya'nın tanıdığı bir hayranını görünce verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

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Hem güzelliği hem oyunculuğu ile öne çıkan Serenay Sarıkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz.

Hem güzelliği hem oyunculuğu ile öne çıkan Serenay Sarıkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz.

On parmağında on marifet olan ünlü oyuncu yer aldığı her projede harikalar yaratıyor biliyorsunuz ki. Sarıkaya'nın hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları da büyük dikkat çekiyor bildiğiniz gibi.

On parmağında on marifet olan ünlü oyuncu yer aldığı her projede harikalar yaratıyor biliyorsunuz ki. Sarıkaya'nın hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları da büyük dikkat çekiyor bildiğiniz gibi.

Ünlü oyuncu bu sefer de katıldığı bir ödül töreninin çıkışında tanıdığı hayranı ile karşılaştığında verdiği tepki ile gündeme geldi. Sarıkaya'nın samimi tavırları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük övgüyle karşılandı.

Ünlü oyuncu bu sefer de katıldığı bir ödül töreninin çıkışında tanıdığı hayranı ile karşılaştığında verdiği tepki ile gündeme geldi. Sarıkaya'nın samimi tavırları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük övgüyle karşılandı.

İşte o anlar 👇🏻

Gelin, Sarıkaya'nın o hallerine kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Sarıkaya'nın o hallerine kim ne demiş birlikte bakalım!
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