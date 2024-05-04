Dudak Dudağa Görüntüleri Çıkmıştı: Cansu Taşkın Cephesinden Yılmaz Erdoğan Hakkında İlk Açıklama Geldi!

İnci Taneleri dizisi ile son dönemde sık sık gündeme gelen Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddia edilmiş ve ikilinin dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı. Erdoğan, görüntüler hakkında 'Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki' Cansu Taşkın cephesinden ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi.