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Seda Bakan, Ecem Erkek ve Özge Özberk'in Deli Dolu Mezdeke Dansı Kahkahaya Boğdu!

Seda Bakan, Ecem Erkek ve Özge Özberk'in Deli Dolu Mezdeke Dansı Kahkahaya Boğdu!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
03.05.2024 - 23:49

Takan Takan'a filminde buluşan Seda Bakan, Ecem Erkek ve Özge Özberk'in deli dolu mezdeke dansı kahkahaya boğdu!

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Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan Takan Takan'a filmi Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Sarp Akkaya, Ecem Erkek ve Bora Akkaş gibi birçok usta ismi buluşturdu biliyorsunuz ki.

Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan Takan Takan'a filmi Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Sarp Akkaya, Ecem Erkek ve Bora Akkaş gibi birçok usta ismi buluşturdu biliyorsunuz ki.

Sık sık eğlenceli set anılarına şahit olduğumuz ünlü isimlerden bu kez de bambaşka bir görüntü geldi!

Sık sık eğlenceli set anılarına şahit olduğumuz ünlü isimlerden bu kez de bambaşka bir görüntü geldi!

Seda Bakan, Ecem Erkek ve Özge Özberk'in deli dolu mezdeke dansı izleyenleri kahkahaya boğdu!

Seda Bakan, Ecem Erkek ve Özge Özberk'in deli dolu mezdeke dansı izleyenleri kahkahaya boğdu!

İşte o anlar 👇🏻

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