Hande Erçel'in Arzu Sabancı'dan Ban Yeme Garantili Son Pozları Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Hande Erçel'in Arzu Sabancı'dan Ban Yeme Garantili Son Pozları Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Gezdiği, giydiği her şey oynadığı her rol eleştiri malzemesi olan Hande Erçel, son pozları ile sosyal medyayı yine salladı. Erçel'in son pozlarını beğenen kadar eleştiren de oldu.
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Hayatımıza 2014 yılında giren Hande Erçel, kariyerine başladığı günden bu yana gerek oyunculuğu gerek özel hayatı gerek ise stili yüzünden binbir çeşit eleştiriye maruz kalan isimlerden bir tanesi biliyorsunuz.
Ünlü oyuncu en son rol aldığı "Bambaşka Biri" dizisindeki performansı ile eleştiri yağmuruna tutulmuştu hatırlarsanız. Sonra da Erçel'in aşk haberleri gündemde bomba etkisi yaratmış ve ünlü oyuncunun ilişkisini de eleştirmeyen kalmamıştı.
Geçtiğimiz yıl Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Çünkü Erçel'in Sabancı'lara gelin olmak için oyunculuğu bıraktığı da söylendi, ünlü oyuncunun okula geri dönme kararının "Sabancı kurallarına uymaya çalışması" olduğu da iddia edildi.
Ünlü oyuncunun atığı her adım olay olmaya devam ederken geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım da yine sosyal medyayı salladı.
Kızıl saçlı olduğu dönemdeki pozlarını yayımlayan Hande Erçel'in son paylaşımını beğenen kadar eleştiren de oldu. Hatta bu fotoğraflar yüzünden Hande Erçel'in Arzu Sabancı'dan ban yiyeceğini söyleyenler de...
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Gelin Erçel'in son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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