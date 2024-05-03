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Sivil Polis Aracına Çarpıp Kaçtığı Söylenmişti: Yıldız Tilbe'nin Menajerinden Kaza Hakkında İlk Açıklama Geldi

Sivil Polis Aracına Çarpıp Kaçtığı Söylenmişti: Yıldız Tilbe'nin Menajerinden Kaza Hakkında İlk Açıklama Geldi

Yıldız Tilbe
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
03.05.2024 - 19:14

Yıldız Tilbe'nin TEM bağlantısı yolunda, polis memuru idaresindeki sivil araca çarpıp kaçtığı söylenmişti. Yıldız Tilbe'nin menajerinden kazaya dair ilk açıklama geldi.

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Sahne şovları, şarkıları, dansları ve açıklamaları ile her zaman gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Sahne şovları, şarkıları, dansları ve açıklamaları ile her zaman gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Biliyorsunuz ki ünlü şarkıcı ciğerimizi delip geçen şarkılarının yanı sıra samimi halleri ile de hafızalara kazınan ünlü isimlerden bir tanesi.

Biliyorsunuz ki ünlü şarkıcı ciğerimizi delip geçen şarkılarının yanı sıra samimi halleri ile de hafızalara kazınan ünlü isimlerden bir tanesi.

Hatırlarsanız Tilbe, geçtiğimiz günlerde ön dişlerinin olmadığı fotoğrafını paylaşmış, ünlü şarkıcının o anları günlerce konuşulmuştu.

Hatırlarsanız Tilbe, geçtiğimiz günlerde ön dişlerinin olmadığı fotoğrafını paylaşmış, ünlü şarkıcının o anları günlerce konuşulmuştu.

Deli dolu hallerine alışkın olduğumuz ünlü sanatçı bu sabah bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Yıldız Tilbe'nin sabah saat 07:40 sularında İstanbul'un Pendik ilçesindeki Sabiha Gökçen Havalimanı TEM bağlantısı yolunda bir polis memurunun sivil aracına çarpıp kaçtığı söylendi.

Deli dolu hallerine alışkın olduğumuz ünlü sanatçı bu sabah bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Yıldız Tilbe'nin sabah saat 07:40 sularında İstanbul'un Pendik ilçesindeki Sabiha Gökçen Havalimanı TEM bağlantısı yolunda bir polis memurunun sivil aracına çarpıp kaçtığı söylendi.

Ünlü şarkıcıdan kaza hakkında herhangi bir açıklama gelmezken Yıldız Tilbe'nin menajeri Özgür Aras'tan ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi.

Ünlü şarkıcıdan kaza hakkında herhangi bir açıklama gelmezken Yıldız Tilbe'nin menajeri Özgür Aras'tan ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi.
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Özgür Aras, yaşanan kaza hakkında "Sabiha Gökçen Havaalanını kullanmak üzere polis kontrol noktasında yaşanan trafik yoğunluğunda sağ şeritte önümüzde duran Minibüse ufak bir dokunuş oldu. Çarpmada maddi hasar söz konusu olmadı. Öndeki minibüs resmi araç olduğu için Yıldız Tilbe polis noktasında görevli tüm memurlarla fotoğraf çektirip güler yüzlerine teşekkür ederek ayrıldı." açıklamalarında bulundu.

Özgür Aras, yaşanan kaza hakkında "Sabiha Gökçen Havaalanını kullanmak üzere polis kontrol noktasında yaşanan trafik yoğunluğunda sağ şeritte önümüzde duran Minibüse ufak bir dokunuş oldu. Çarpmada maddi hasar söz konusu olmadı. Öndeki minibüs resmi araç olduğu için Yıldız Tilbe polis noktasında görevli tüm memurlarla fotoğraf çektirip güler yüzlerine teşekkür ederek ayrıldı." açıklamalarında bulundu.

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