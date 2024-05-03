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Evlenecekleri Söylenmişti: Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den İlk Poz!

Evlenecekleri Söylenmişti: Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den İlk Poz!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
03.05.2024 - 17:18

İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleneceği söylenmişti. Çiftten ilk poz geldi!

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Son yerel seçimlerde İyi Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve daha sonra İyi Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleneceği söylenmişti.

Son yerel seçimlerde İyi Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve daha sonra İyi Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleneceği söylenmişti.

Ünlü isimlerin evlilik haberini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan şu açıklamalar ile vermişti 👇🏻

Ünlü isimlerin evlilik haberini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan şu açıklamalar ile vermişti 👇🏻

'Prof. Özlale’yi tam da İstanbul’da yeni bir eve taşınma telaşındayken aradım. Zira, İYİ Parti’nin kurmaylarından olmasının yanı sıra hayatında önemli bir değişikliğe de gidiyor; evleniyor. Özlale, Sözcü TV’nin ekran yüzlerinden olan meslektaşımız Serap Belovacıklı ile hayatını birleştiriyor. Öğrendim ki ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayacak çiftin nikâhı temmuz ayında kıyılacak.'

İkiliden henüz bir açıklama gelmemişken geçtiğimiz saatlerde Serap Belovacıklı Instagram hesabından ilk kez Ümit Özlale ile fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına şu notu düştü 👇🏻

İkiliden henüz bir açıklama gelmemişken geçtiğimiz saatlerde Serap Belovacıklı Instagram hesabından ilk kez Ümit Özlale ile fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına şu notu düştü 👇🏻

'Özel hayatımızı böyle bir gündemde malzeme yapmak ne benim ne Ümit’in isteği. İnsanlar geçinemiyor, ülkede hukuksuzluk diz boyu…Birbirinden ÇIKARI olmayan, birbirini seven, sınırlarına, değerlerine, işlerine saygı gösteren, hayatını paylaşmaktan mutluluk duyan, hayatla, birlikte, omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. Kötü yorum yapanların da canları sağolsun.'

Ümit Özlale de Serap Belovacıklı ile ilk pozunu "Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur, hep sende dursun..." notuyla paylaştı 👇🏻

Ümit Özlale de Serap Belovacıklı ile ilk pozunu "Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur, hep sende dursun..." notuyla paylaştı 👇🏻

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