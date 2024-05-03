Evlenecekleri Söylenmişti: Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den İlk Poz!
Evlenecekleri Söylenmişti: Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den İlk Poz!
İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleneceği söylenmişti. Çiftten ilk poz geldi!
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Son yerel seçimlerde İyi Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve daha sonra İyi Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleneceği söylenmişti.
Ünlü isimlerin evlilik haberini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan şu açıklamalar ile vermişti 👇🏻
İkiliden henüz bir açıklama gelmemişken geçtiğimiz saatlerde Serap Belovacıklı Instagram hesabından ilk kez Ümit Özlale ile fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına şu notu düştü 👇🏻
Ümit Özlale de Serap Belovacıklı ile ilk pozunu "Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur, hep sende dursun..." notuyla paylaştı 👇🏻
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